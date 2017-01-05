Экс-глава финпола Алматы Аманбаев дал показания в суде

Он выступал почти 3 часа и эмоционально говорил о том, что невиновен.

Бывший руководитель финансовой полиции Алматы генерал-майор Амирхан Аманбаев дал показания в суде , передает , передает МИА «Казинформ»





Суд из-за большого количества подсудимых и участников процесса проходит в здании СИ-18 Алматы. В ходе дачи показаний Амирхан Аманбаев выступал почти 3 часа и эмоционально говорил о том, что невиновен и честь мундира для него превыше всего.





«Отдельные доказательства моей невиновности при исследовании материалов уголовного дела я представлю. По этому эпизоду, просил бы по всем статьям, по которым меня обвиняет межведомственная следственно-оперативная группа генеральной прокуратуры, я не виновен, не совершал. Для меня честь и достоинство всегда были выше», - отметил Амирхан Аманбаев.





Также он обратился к гособвинителям (сотрудникам прокуратуры).





«Вы никогда не были в следственном изоляторе, не были арестованы, не были задержаны. С учетом этого обстоятельства, никого не осуждаю, не дай Бог каждому попасть туда. Вы носите погоны окажитесь в такой ситуации, вы не только там признаетесь. Вы признаетесь о том, что вы покушались на президента США и причастны к перевороту в других государствах. Вы не знаете, что это такое, поэтому я с пониманием отношусь к показаниям и не осуждаю», - сказал Амирхан Аманбаев.





Он отметил, что в деле имеются ходатайства четырех героев соцтруда, которые пишут о его добросовестной работе в разных областях.





«Когда-нибудь правда будет правдой. А то, что сегодня говорят, придумали, нарисовали - пусть будет на совести всех. Я тюрьмы не боюсь. Лишения свободы тоже. Для меня честь дороже. Я все равно буду бороться, сколько бы это ни стоило, сколько лет потрачу. Я буду бороться. Теперь буду бороться с теми, кто этот произвол творит. Остальное я дам в ходе исследования», - пообещал генерал.





Он отметил, что адвокаты будут представлять его интересы, если сам генерал будет не в состоянии.





«Вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства в постановлении не указано, когда и при каких обстоятельствах, якобы я создал, потом руководил преступным сообществом, кто входил в него, кем были распределены роли, какие две и более преступные организации вступили в сговор, когда и где это произошло, их численность. В ходе досудебного расследования никаких следственных действий в том, что очные ставки между участниками ОПГ и ОПС не проводились», - сказал Амирхан Аманбаев.





Напомним, 2 марта 2016 года в Алматы по подозрению в руководстве ОПГ был задержан генерал-майор Амирхан Аманбаев . 5 марта он был арестован на 2 месяца. Позже переведен под домашний арест. 28 ноября прошлого года он был помещен под стражу, так как им были нарушены условия ограничений, условия содержания. Им велись телефонные переговоры с лицами, не являющимися участниками уголовного процесса, которых он информировал о ходе дела. С августа по ноябрь он совершил 20 телефонных звонков.

В разные годы А.Аманбаев работал прокурором Костанайской и Карагандинской областей, председателем комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции, замминистра юстиции. С февраля 2012 года являлся начальником департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы. Осенью 2014 года в связи с расформированием агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью перешел на работу в генпрокуратуру.



