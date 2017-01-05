Семь пар двойняшек появились на свет в Алматы в новогодние праздники
5 января 2017, 17:15
В первый день 2017 года всего родилось 90 новоиспеченных алматинцев.
В Алматы с 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года появились на свет 299 малышей. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.
Из общего количества детишек: 154 девочки и 145 мальчиков, но самый приятный момент, что в эти сроки родилось 7 пар двойняшек: 2 пары - 31 декабря, аж 3 пары - 1 января и 2 пары - 2 января.
Как сообщили в городском управлении здравоохранения, малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Медики очень горды такими рекордными показателями.
Напомним, ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске на новый год родились сразу две двойни.
Фото: help-mother.ru
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