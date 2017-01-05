Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Американская певица Ферги снялась в клипе в майке с портретом Пушкина

5 января 2017, 17:17

Рядом с изображением поэта размещён отрывок из его стихотворения "Не дай мне бог сойти с ума".


Американская певица Ферги в новом клипе на песню Life Goes On снялась в майке с изображением Александра Пушкина. Рядом с его портретом размещена цитата из стихотворения "Не дай мне бог сойти с ума", пишет Life.ru.

В самой песне при этом есть строки: "Потеряй голову, сойди с ума…".

Светлана Боброва
Кадр видео FergieVEVO

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код