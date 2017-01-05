Американская певица Ферги снялась в клипе в майке с портретом Пушкина
5 января 2017, 17:17
Рядом с изображением поэта размещён отрывок из его стихотворения "Не дай мне бог сойти с ума".
Американская певица Ферги в новом клипе на песню Life Goes On снялась в майке с изображением Александра Пушкина. Рядом с его портретом размещена цитата из стихотворения "Не дай мне бог сойти с ума", пишет Life.ru.
В самой песне при этом есть строки: "Потеряй голову, сойди с ума…".
Светлана Боброва
Кадр видео FergieVEVO
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