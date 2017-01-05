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Величина прожиточного минимума в декабре 2016 года выросла на 1,7%

5 января 2017, 17:26

Прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека.


Величина прожиточного минимума в декабре 2016 года составила 21 513 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Как отмечается, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,7%, декабрем 2015 г. – на 8,6%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21%, молочных, масложировых изделий и яиц – 17,8%, фруктов и овощей – 9,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8,9%, сахара, чая и специй – 2,8%.

Прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

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