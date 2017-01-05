Аким Актюбинской области провел встречу с руководителями строительных компаний региона

Аким области Бердыбек Сапарбаев провел рабочую встречу с руководителями крупных строительных компаний региона передает пресс-служба акима области.

Аким области напомнил о том, что в ходе своего визита в Актюбинскую область Глава государства Нурсултан Назарбаев сделал замечание по поводу отсутствия архитектурного разнообразия фасадов жилых домов в микрорайоне «Нур Актобе». Такая же ситуация, как сказал Бердыбек Сапарбаев, повторяется в микрорайоне «Батыс-2». В ходе встречи руководители строительных компаний были вновь предупреждены о том, что с нынешнего года градостроительный совет ужесточит свои требования по этому вопросу.

- Главное - качество. В домах, возводимых сейчас в «Батыс-2», оно очень хорошее, но фасады практически одинаковые. Так нельзя, нам надо строить объекты, в том числе социальные, с учетом развития современной архитектуры, - обратился к присутствующим глава региона.

Говоря о развитии строительной сферы, Бердыбек Сапарбаев отметил, что в области производится широкий ассортимент строительных материалов, но некоторым производителям необходимо уделить особое внимание качеству выпускаемой продукции.

Аким области также подчеркнул важность отведения 1-х этажей жилых домов под социальные объекты, в том числе и в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, было поручено завершить в 2017 году строительство объектов ГЧП, возведение которых началось ранее, а также усилить развитие государственно-частного партнерства в регионе.

Бердыбек Сапарбаев также напомнил, что руководство области вышло с инициативой строительства современных быстровозводимых жилых домов в рамках ИЖС в Правительство РК, данное предложение было поддержано. Первые такие 2,3-х этажные дома будут построены в мкр. им. Есет батыра (бывший мкр. Нур Актобе).

В ближайшие несколько лет в области планируется построить более 20 общеобразовательных школ, возведение 4 из которых уже начато. На строительство, инфраструктуру, водо, газоснабжение данных объектов на текущий год выделено 93 млрд. тенге.

Продолжается работа и по строительству дорог. Начато строительство дороги Актобе-Орск, продолжаются работы по Южному обходу, также в текущем году будет построена капитальная 4-х полосная дорога по улице им. 312 стр. дивизии в сторону АЗФ (Мартукское направление).

Еще один важнейший объект, на котором особо остановился глава региона - это перинатальный центр, который будет построен около областной детской больницы. Также продолжается строительство противотуберкулезной больницы, ввод в эксплуатацию которой ожидается в текущем году.

- Надеемся, что наш домостроительный комбинат покажет хорошие результаты. Ожидаем, что в области из продукции данного комбината будет простроено не менее 50 тысяч кв.м., в том числе социального жилья. В 2016 году по области в эксплуатацию было сдано 590 тысяч кв.м. жилья. В 2017 году эти показатели должны быть еще выше. Необходимые для этого денежные средства своевременно выделяются. Мы должны принять все меры по выполнению поручения Главы государства о полномасштабной реализации государственной программы «Нұрлы жер», - подчеркнул аким области.

В ходе встречи также стало известно о том, что для усиления эффективного контроля за строительством, по поручению главы региона, будет создана «Карта строительных объектов», а также интерактивная «Карта вводимых объектов» с еженедельным обновлением. Интерактивная Карта будет отражать всю актуальную информацию о степени готовности того или иного объекта строительства.

Завершая встречу аким области выступил с важной инициативой о предоставлении детям-сиротам квартир в каждом вводимом в эксплуатацию новом доме.

- Основная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключается в обеспеченности жильем. Поэтому в каждом доме, построенном за счет частных средств или в рамках государственных программ, надо отводить квартиры для детей-сирот. Количество квартир будет зависеть от общей площади дома. Недавно ко мне обратился руководитель крестьянского хозяйства из Иргизского района Ибрагим Сарсенбаев, который готов обеспечить жильем и работой в районе не менее 6 детей сирот. Это правильно, так и должно быть. Если мы сейчас им поможем, мы изменим их будущее в лучшую сторону, - отметил Бердыбек Сапарбаев.