В Алматы ремонт машины на СТО закончился ее полным уничтожением

О пострадавших пока не сообщается.

В Алматы сгорела машина, находящаяся на ремонте в СТО, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz















По другой версии, во время работы у авто потек бензобак, что вызвало возгорание.

Пожар произошел на СТО, расположенном по ул. Северное кольцо, не доезжая моста "Карасу". Работники вели сварочные работы - ремонтировали глушитель автомобиля Lada 2114. По одной из версий, произошло короткое замыкание, и машина вспыхнула. Сотрудники СТО попытались самостоятельно потушить пожар, вытолкнули авто из бокса, что предотвратило распространение огня. Но Lada спасти не удалось.