В Алматы ремонт машины на СТО закончился ее полным уничтожением
5 января 2017, 17:39
О пострадавших пока не сообщается.
В Алматы сгорела машина, находящаяся на ремонте в СТО, передает корреспондент Zakon.kz.
Пожар произошел на СТО, расположенном по ул. Северное кольцо, не доезжая моста "Карасу". Работники вели сварочные работы - ремонтировали глушитель автомобиля Lada 2114. По одной из версий, произошло короткое замыкание, и машина вспыхнула. Сотрудники СТО попытались самостоятельно потушить пожар, вытолкнули авто из бокса, что предотвратило распространение огня. Но Lada спасти не удалось.
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