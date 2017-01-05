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В Алматы ремонт машины на СТО закончился ее полным уничтожением

5 января 2017, 17:39

О пострадавших пока не сообщается.


В Алматы сгорела машина, находящаяся на ремонте в СТО, передает корреспондент Zakon.kz.

Пожар произошел на СТО, расположенном по ул. Северное кольцо, не доезжая моста "Карасу". Работники вели сварочные работы - ремонтировали глушитель автомобиля Lada 2114. По одной из версий, произошло короткое замыкание, и машина вспыхнула. Сотрудники СТО попытались самостоятельно потушить пожар, вытолкнули авто из бокса, что предотвратило распространение огня. Но Lada спасти не удалось.

По другой версии, во время работы у авто потек бензобак, что вызвало возгорание.




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