Шведская королева рассказала о дружелюбных привидениях, живущих во дворце

Королева Швеции Сильвия рассказала, что дворец королевской семьи населен привидениями, но нет повода для беспокойства – они вполне дружелюбны

Как сообщила 73-летняя королева в новом документальном кино, которое покажут в четверг, дворец Дроттнингхольм населен не только членами королевской семьи. Королева с улыбкой рассказала о "множестве привидений".





"Конечно. Но они очень дружелюбные", — ответила она на вопрос о том, видела ли она во дворце призраков.