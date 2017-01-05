Шведская королева рассказала о дружелюбных привидениях, живущих во дворце
5 января 2017, 17:40
Дворец Дроттнингхольм построен в 16 веке.
Королева Швеции Сильвия рассказала, что дворец королевской семьи населен привидениями, но нет повода для беспокойства – они вполне дружелюбны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщила 73-летняя королева в новом документальном кино, которое покажут в четверг, дворец Дроттнингхольм населен не только членами королевской семьи. Королева с улыбкой рассказала о "множестве привидений".
"Конечно. Но они очень дружелюбные", — ответила она на вопрос о том, видела ли она во дворце призраков.
Фото © AFP 2016/ Jonathan Nackstrand
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