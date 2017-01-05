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Шведская королева рассказала о дружелюбных привидениях, живущих во дворце

5 января 2017, 17:40

Дворец Дроттнингхольм построен в 16 веке.


Королева Швеции Сильвия рассказала, что дворец королевской семьи населен привидениями, но нет повода для беспокойства – они вполне дружелюбны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщила 73-летняя королева в новом документальном кино, которое покажут в четверг, дворец Дроттнингхольм населен не только членами королевской семьи. Королева с улыбкой рассказала о "множестве привидений".

"Конечно. Но они очень дружелюбные", — ответила она на вопрос о том, видела ли она во дворце призраков.

Фото © AFP 2016/ Jonathan Nackstrand

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