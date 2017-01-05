 
Облачно: слабый снег
-2°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 44%

Влажность: 85%

Давление: 739 мм рт. ст.

Ветер: западный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.50

5 января 

Курс НБРК

332.56

-1.95

АЛМАТЫ

Покупка

332.50

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.50

Подробнее
352.00

5 января 

Курс НБРК

349.29

+ 0.46

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

352.00

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

351.00

Подробнее
Новости за сегодня

Величина прожиточного минимума в декабре 2016 года выросла на 1,7%

 

Величина прожиточного минимума в декабре 2016 года составила 21 513 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Как отмечается, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,7%, декабрем 2015 г. - на 8,6%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,8%, фруктов и овощей - 9,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,9%, сахара, чая и специй - 2,8%.

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

5 января 2017, 17:38
Источник, интернет-ресурс: Министерства национальной экономики РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код