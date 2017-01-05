В Астане и Алматы рождественские богослужения начнутся 6 января в 23 часа

Говоря о предстоящих праздничных богослужениях, глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр подчеркнул, что самое главное богослужение праздника Рождества - божественная литургия - Zakon.kz





По древней традиции, божественная литургия совершается ночью.





В Астане ночное рождественское богослужение начнется 6 января в 23 часа в Успенском кафедральном соборе и совершит его управляющий делами Казахстанского Митрополичьего округа пресвященный Епископ Каскеленский Геннадий.





В Алматы богослужение пройдет в главном храме – в Вознесенском кафедральном соборе и совершит его глава Казахстанского Митрополичьего Округа Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.





Те, кто не сможет присутствовать на ночной службе, могут совершить молитву за поздней литургией, которая начнется 7 января в 9 утра во всех храмах.





Великий праздник Рождества Христова традиционно сопровождается многочисленными мероприятиями. К примеру, в этом году пройдут три митрополичьих елки.





- Это стало доброй традицией, и мы планируем, что более пяти тысяч ребятишек – представителей наших воскресных школ и просто дети прихожан - посетят такие новогодние рождественские мероприятия», сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. - Воскресная школа Алматы при Никольском соборе подготовила удивительные сценки, мероприятия, песни, которые называются колядками, и которые будут звучать также в соборном доме при Вознесенском соборе и в зале церковных собраний Никольского храма. В каждом храме воскресной школы подготовили концерты для прихожан, для тех, кто интересуется этим, разучили колядки, старинные, современные. Это исторические традиции величания праздника Божией любви и мира Рождества Христова. Так что мероприятий очень много.





Сам митрополит Астанайский и Казахстанский Александр планирует посетить в рождественские дни исправительные учреждения, где отбывают наказание осужденные. Также он уже посетил несколько детских приютов.





- Мы бережно относимся к жизни и деятельности детского приюта «Солнышко», о котором когда-то журналисты очень волновались, - говорит митрополит. - Там продолжают пребывать 75 воспитанников и мы намерены посетить это социальное учреждение епархии, а также дома престарелых.





В предрождественские дня митрополит побывал и в хосписе, встретился с людьми, которые ждут человеческой теплоты, соучастия. «Если мы не можем поднять их на ноги, то мы можем сказать им доброе искреннее слово, которое поддержит человека», считает он.





Буквально вчера состоялась его встреча с людьми с ограниченными возможностями, которые тоже хотели бы, чтобы праздник Рождества оставил в их сердце добрые чувства, приятные воспоминания.





- Много добрых дел может сотворить в эти святые дни каждый из нас – не только священнослужители, не только церковные люди, - отметил митрополит. - Всякий человек призывается в этот особый период времени принять участие в добрых делах, которые согреют душу и помогут, чтобы праздник Рождества был по-особому воспринят, по-особому прозвучал в сердце каждого из нас.





Торгын Нурсеитова



