В Атырау за убийство одинокого пенсионера преступник "отсидит" 17 лет

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, убившего одинокого пенсионера. По версии следствия, житель села Аккистау М.А., зная, что пенсионер К.С. живет один и что у него есть сбережения, летом 2016 года, проник в его квартиру, где похитил деньги в сумме 334 721 тенге , сообщает пресс-служба суда.





В случившемся пенсионер подозревал своего соседа и его брата, который часто заглядывал к родственнику. Так в один из дней старик, встретив соседа в подъезде, потребовал, чтобы вернул похищенные деньги.





Услышав крик старика, из квартиры выбежал подсудимый с топором и ударил им в шею пенсионера. После чего затащил жертву в его дом и убежал.





Через некоторое время, желая скрыть убийство, подсудимый вернулся в квартиру убитого им человека, где вынес из квартиры тело, завернутое в ковер и сбросил его в канализационный колодец на улице.





Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступлении, предусмотренного п.3 ч.2 ст.188 (кража), п.10 ч.2 ст.99 (убийство) УК Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с конфискацией имущества.





Местом отбывания наказания определена колония «особого режима».





Приговор суда вступил в законную силу.



