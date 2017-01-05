В канун Нового года в Казахстане родилось 925 детей
5 января 2017, 18:03
Лидером по количеству новорожденных является Южно-Казахстанская область.
В канун Нового года в Казахстане родилось 925 детей. Такие данные привела пресс-служба Министерства здравоохранения социального развития РК, сообщает Zakon.kz.
Лидером по количеству новорожденных является Южно-Казахстанская область. Здесь в последний день прошлого года на свет появилось 192 малыша. Далее идут Алматы - 110, Алматинская область - 93, Астана –67, Восточно-Казахстанская и Мангистауская области по 55 новорожденных.
Стоит отметить, что 31 декабря 2015 года в Казахстане родилось 909 детей.
Фото: otyrar.kz.
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