Пациент тубдиспансера в Актау выпрыгнул с четвертого этажа

Он соскочил с кровати, выбежал на балкон и спрыгнул вниз.

Пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа из-за нервного срыва, рассказали врачи противотуберкулезного диспансера. Пострадавшего доставили в областную больницу, где он скончался от полученных травм. Об этом рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы, передает " Об этом рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы, передает " Лада ".





Происшествие случилось сегодня, 5 января.





- Больной лечился у нас с 13 декабря. Сегодня после замены капельницы медсестра помогала ему поменять положение в кровати. Видимо, у него случился нервный срыв, он соскочил с кровати, выбежал на балкон и спрыгнул вниз. Его сразу отвезли в областную больницу, - рассказала Кундыз Киркимова, заместитель главного врача Мангистауского областного противотуберкулезного диспансера.





В областной больнице сообщили, что пациента привезли в 12:55.





- 40-летний мужчина поступил к нам в состоянии агонии. Диагностирована тяжелая сочетанная травма и множественные переломы костей. В грудной клетке произошел разрыв лёгких. Несмотря на действия врачей, мужчина скончался в реанимационном отделении ровно в 14:00, - рассказал Надиркожа Мусаев.





В сентябре 2014 года пациент психоневрологического диспансера Мангистау выпрыгнул из окна второго этажа. Мужчина остался жив.





Тимур Ниталиев.



