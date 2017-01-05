Пациент тубдиспансера в Актау выпрыгнул с четвертого этажа
5 января 2017, 18:12
Он соскочил с кровати, выбежал на балкон и спрыгнул вниз.
Пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа из-за нервного срыва, рассказали врачи противотуберкулезного диспансера. Пострадавшего доставили в областную больницу, где он скончался от полученных травм. Об этом рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы, передает "Лада".
Происшествие случилось сегодня, 5 января.
- Больной лечился у нас с 13 декабря. Сегодня после замены капельницы медсестра помогала ему поменять положение в кровати. Видимо, у него случился нервный срыв, он соскочил с кровати, выбежал на балкон и спрыгнул вниз. Его сразу отвезли в областную больницу, - рассказала Кундыз Киркимова, заместитель главного врача Мангистауского областного противотуберкулезного диспансера.
В областной больнице сообщили, что пациента привезли в 12:55.
- 40-летний мужчина поступил к нам в состоянии агонии. Диагностирована тяжелая сочетанная травма и множественные переломы костей. В грудной клетке произошел разрыв лёгких. Несмотря на действия врачей, мужчина скончался в реанимационном отделении ровно в 14:00, - рассказал Надиркожа Мусаев.
В сентябре 2014 года пациент психоневрологического диспансера Мангистау выпрыгнул из окна второго этажа. Мужчина остался жив.
Тимур Ниталиев.
Фото: Гульмира Садырова.
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