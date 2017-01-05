Мощный взрыв прогремел вблизи стадиона к югу от Латакии в Сирии
5 января 2017, 19:00
Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей, их число не уточняется.
Мощный взрыв прогремел в четверг вблизи одного из стадионов в сирийском городе Джебла к югу от Латакии. Об этом сообщило информационное агентство SANA, передает ТАСС.
По его информации, заминированный автомобиль взлетел на воздух вблизи от здания муниципального стадиона в Джебле, в результате есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Их число не уточняется.
Фото: AFP 2016/ Louai Beshara.
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