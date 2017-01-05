Мощный взрыв прогремел вблизи стадиона к югу от Латакии в Сирии

Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей, их число не уточняется.

Мощный взрыв прогремел в четверг вблизи одного из стадионов в сирийском городе Джебла к югу от Латакии. Об этом сообщило информационное агентство SANA, передает Об этом сообщило информационное агентство SANA, передает ТАСС





По его информации, заминированный автомобиль взлетел на воздух вблизи от здания муниципального стадиона в Джебле, в результате есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Их число не уточняется.



