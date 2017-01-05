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Мощный взрыв прогремел вблизи стадиона к югу от Латакии в Сирии

5 января 2017, 19:00

Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей, их число не уточняется.


Мощный взрыв прогремел в четверг вблизи одного из стадионов в сирийском городе Джебла к югу от Латакии. Об этом сообщило информационное агентство SANA, передает ТАСС.

По его информации, заминированный автомобиль взлетел на воздух вблизи от здания муниципального стадиона в Джебле, в результате есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Их число не уточняется.

Фото: AFP 2016/ Louai Beshara.

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