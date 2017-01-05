Определены «Лучший судебный эксперт» и «Лучший институт судебной экспертизы (региональная лаборатория)»

Центром судебной экспертизы определены победители Конкурса «Лучший судебный эксперт» и «Лучший институт судебной экспертизы (региональная лаборатория)», приуроченного к празднованию 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Конкурс на звание «Лучший Институт судебной экспертизы (региональная лаборатория)», «Лучший судебный эксперт» и «Лучший эксперт года» проведен среди Институтов судебной экспертизы и экспертов, которые активно принимают участие в работе по внедрению в практику современных методов исследования и технических средств, разработке новых видов экспертиз, повышению эффективности результатов экспертных исследований, обеспечению высокого уровня культуры в работе экспертного учреждения, распространению передового опыта, а также укреплению трудовой и исполнительской дисциплины.

Победителей определяла конкурсная комиссия под председательством Директора Центра судебной экспертизы Борчашвили И.Ш. путем открытого голосования.

На участие в конкурсе «Лучший Институт судебной экспертизы (региональная лаборатория)» поступило 11 заявок территориальных подразделений. Отбор заявок осуществлялся с учетом данных производственной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационной работы. Были рассмотрены также слайды и видеоролики о деятельности Институтов.

Единогласным решением конкурсной комиссии в номинации «Лучший институт судебной экспертизы (региональная лаборатория)» первым признан Институт судебной экспертизы по г.Алматы. Второго места удостоен Институт судебной экспертизы по Южно-Казахстанской области, обладателем третьего места объявлен Институт судебной экспертизы по Акмолинской области.

Победители конкурса награждены сертификатами «Лучший институт судебной экспертизы (региональная лаборатория)», а также отличительным знаком Центра.

В конкурсе на звание «Лучший судебный эксперт» свое участие заявили 105 претендентов по определенным видам судебных экспертиз.

При отборе особый акцент был сделан на практической подготовленности, участии судебных экспертов в подготовке и повышении квалификации, научно-исследовательской и научно-методической работе Центра и соблюдению экспертом требований нормативных правовых актов, регламентирующих судебно-экспертную деятельность.

Из числа представленных претендентов звания «Лучший эксперт года» удостоены:

1) Севрук С.Г. (ИСЭ п о г.Алматы) - судебная экспертиза веществ и материалов;

2) Джубатырова А.К. (ИСЭ по Атырауской области) - судебно-молекулярно-генетическая экспертиза;

3) Андрющенко К.В. (ИСЭ наркотиков) - судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

4) Акболина Г.Ж. (ИСЭ по ВКО) - судебная экономическая экспертиза;

5) Абишева Н.А. (ИСЭ по г.Алматы) - судебная экспертиза психофизиологических процессов человека;

6) Залиев Р.С. (ИСЭ по Акмолинской области) - судебная экспертиза обстоятельств дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств;

7) Тюлемисов Т.Ж. (ИСЭ по Акмолинской области) - судебная трасологическая экспертиза;

8) Жалгабекова А.Г. (ЦИСЭ) - судебная экспертиза документов;

9) Илиева В.Н. (ИСЭ по г.Алматы) - судебная баллистическая экспертиза;

10) Иванов Д.Ю. (ИСЭ по СКО) - судебная строительная экспертиза;

11) Алимбекова Л.К. (ЦИСЭ г.Астана) - судебная видеофонографическая экспертиза;

12) Давыдова Т.Н. (ИСЭ по ВКО) - судебная товароведческая экспертиза;

13) Черняховский А.А. (ИСЭ по Жамбылской области) - судебная технологическая экспертиза;

14) Мусина Г.Г. (ИСЭ по г. Алматы) - судебная экологическая экспертиза;

15) Девяткина Е.В. (ИСЭ по ВКО) - судебная биологическая экспертиза;

16) Естанов М.М. (ИСЭ по Актюбинской области) - судебная взрыво-техническая экспертиза;

17) Колесников Н.Н. (ИСЭ по г. Алматы) - судебная экспертиза техногенных катастроф;

18) Мусина Д.Р. (ИСЭ по г. Алматы) - судебная религиоведческая экспертиза.

19) Чайка В.В. (ИСЭ по Восточно-Казахстанской области) - судебная пожаро-техническая экспертиза.

Победители конкурса награждены сертификатом «Лучший судебный эксперт» и отличительным знаком Центра судебной экспертизы.

По результатам конкурса «Лучший эксперт года» победителями названы Акмолдаева С.Б. (ИСЭ по г.Алматы), Кисамиденов С.К (ИСЭ Наркотиков), Мамбекова Д.Д (Аппарат Управления Центра).

За проявленный профессионализм и особое отличие отличие экспертов поощрительными грамотами Директора Центра судебной экспертизы МЮ РК награждены Мусина Д.Ш. (ИСЭ по г.Алматы), Нурманов Б.К. (ЦИСЭ г.Астана), Исмаилов И.Ж. (ИСЭ по г.Алматы), Даурбаев Т.К. (ИСЭ п Южно-Казахстанской области), Жунусова А.Ж. (ИСЭ по Кызылординской области).

Директор Центра судебной экспертизы МЮ РК Исидор Борчашвили поздравил победителей конкурса, отметив, что для реализации задач, поставленных Главой государства в условиях экономических вызовов Центру необходимо и в дальнейшем развивать перспективные подходы повышения эффективности судебно-экспертной деятельности.

В целом, он отметил значимые достижения Центра судебной экспертизы за 20 лет и подчеркнул высокую роль судебно-экспертной системы в осуществлении правового обеспечения нашей страны.

Победители в свою очередь выразили свою признательность оранизаторам за достойную оценку и поощрение их трудов.

Центр судебной экспертизы МЮ РК