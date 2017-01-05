Турция поставила под вопрос вылеты ВВС США со своей базы
5 января 2017, 19:26
Ранее представитель Пентагона заявил, что США в настоящее время ведут переговоры с Турцией касательно более активной поддержки операции на севере Сирии.
Как заявил в интервью телеканалу A Haber заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак, в Анкаре сейчас обсуждают вопрос дальнейшего пребывания самолетов антитеррористической коалиции на своей территории. Причиной является недостаточная, по мнению турецких чиновников, помощь США на севере Сирии, сообщает РБК.
Слова Кайнака прокомментировал официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает агентство Reuters. По его словам, нет необходимости принимать быстрое решение по базе Инджирлик. Однако и он задался вопросом, почему США поддерживают курдов на севере Сирии, однако не помогают турецкой армии в боях за город Аль-Баб, который удерживают боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).
Калин при этом выразил надежду на то, что новый президент США Дональд Трамп станет внимательнее относиться к интересам Турции в ближневосточном регионе.
Ранее представитель Пентагона заявил, что США в настоящее время ведут переговоры с Турцией касательно более активной поддержки операции на севере Сирии.
3 января Министерство обороны США сообщило о налетах авиации коалиции на Аль-Баб. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что не наносили ударов по террористам, ограничившись «демонстрацией силы».
Артем Филипенок.
Фото: Reuters/Pixstream.
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