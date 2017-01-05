Турция поставила под вопрос вылеты ВВС США со своей базы

Ранее представитель Пентагона заявил, что США в настоящее время ведут переговоры с Турцией касательно более активной поддержки операции на севере Сирии.

Как заявил в интервью телеканалу A Haber заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак, в Анкаре сейчас обсуждают вопрос дальнейшего пребывания самолетов антитеррористической коалиции на своей территории. Причиной является недостаточная, по мнению турецких чиновников, помощь США на севере Сирии , сообщает , сообщает РБК





Слова Кайнака прокомментировал официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает агентство Reuters. По его словам, нет необходимости принимать быстрое решение по базе Инджирлик. Однако и он задался вопросом, почему США поддерживают курдов на севере Сирии, однако не помогают турецкой армии в боях за город Аль-Баб, который удерживают боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).





Калин при этом выразил надежду на то, что новый президент США Дональд Трамп станет внимательнее относиться к интересам Турции в ближневосточном регионе.





Ранее представитель Пентагона заявил, что США в настоящее время ведут переговоры с Турцией касательно более активной поддержки операции на севере Сирии.





3 января Министерство обороны США сообщило о налетах авиации коалиции на Аль-Баб. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что не наносили ударов по террористам, ограничившись «демонстрацией силы».



