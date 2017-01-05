Ожидается визит в РК Блаженнейшего Феодора II, Патриарха Александрийского и всей Африки

В этом году православные верующие Казахстана отметят значимую дату – 145-летие создания Туркестанской епархии. По словам главы Православной Церкви Казахстана Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, на торжества прибудет Блаженнейший Феодор II, Патриарх Александрийский и всей Африки, сообщает Zakon.kz





- Блаженнейший Патриарх Феодор имеет давнее желание побывать в Казахстане, поклониться мощам новомучеников и исповедников, и познакомиться с духовной и культурной жизнью нашей страны, - говорит Митрополит Александр . - Его Блаженство хорошо владеет русским языком и является интересным собеседником. Особого внимания заслуживает его просветительская, благотворительная и миротворческая деятельность на Африканском континенте. Планируется, что Патриарх Феодор встретится с руководством страны и лидерами традиционных конфессий.





По словам управляющего делами Казахстанского Митрополичьего округа Епископа Каскеленского Геннадия , Казахстанский Митрополичий Округ – каноническая структура в составе Русской Православной Церкви, у которой давние и крепкие связи с Александрийским Патриархатом, чья юрисдикция простирается на все страны Африки. «Эти связи предполагают обмен делегациями на высшем уровне. Патриарх Феодор II по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мае нынешнего года, в пасхальный период, посетит Казахстан и Азербайджан. Это не случайно, потому что служение иерархов и священников Александрийской Церкви также происходит в окружении исламского мира. У нас много общих тем для дискуссий, единый подход к ряду проблем. Нам необходимо делиться опытом жизнедеятельности, укреплять братский диалог, руководствуясь словами Нового Завета о сохранении «единства духа в союзе мира», подчеркнул Епископ.





Торгын Нурсеитова



