Обама рассказал о заложенном им новом фундаменте для США

Президент США Барак Обама в открытом письме подвел итоги своего восьмилетнего управления страной, заявив, что был заложен новый фундамент для дальнейшего развития. Документ опубликован на сайте Белого Дома в четверг, 5 января.





«В то время как я готовлюсь передать жезл и стать обычным гражданином, я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», — заявил глава государства. Он пояснил, что недавно поручил своим министрам подвести итоги работы их ведомств за 8 лет, и теперь он хочет поделиться этими результатами. Среди прочего Обама рассказал об успехах в экономической сфере, падении уровня безработицы, растущей доступности образования. Отдельно он отметил свою роль в выводе войск из Ирака и Афганистана.





Барак Обама покинет свой пост 20 января, в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.







