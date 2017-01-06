В центре Багдада прогремел взрыв
6 января 2017, 00:14
Сообщается, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Десять человек погибли, 21 получил ранения при взрыве в центре Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин", передает РИА Новости.
Иракский телеканал Al Sumaria сообщает со ссылкой на полицию, что в районе Баб аль-Муазам взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Фото: AP Photo/ Khalid Mohammed.
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