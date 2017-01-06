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В центре Багдада прогремел взрыв

6 января 2017, 00:14

Сообщается, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.


Десять человек погибли, 21 получил ранения при взрыве в центре Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин", передает РИА Новости.

Иракский телеканал Al Sumaria сообщает со ссылкой на полицию, что в районе Баб аль-Муазам взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Фото: AP Photo/ Khalid Mohammed.

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