Сын тайваньского политика пригласил 50 стриптизерш на похороны отца
6 января 2017, 00:38
На улицы города выехала похоронная процессия более чем из 200 машин, на 50 из которых танцевали стриптизерши.
Сын тайваньского политика пригласил на похороны своего отца 50 стриптизерш. Об этом пишет издание The Sun, передает РИА Новости.
Тунг Ксианг в течении двадцати лет занимал руководящие посты в администрации города Цзяи на юго-западе Тайваня и, по словам сына, "любил хорошие вечеринки".
Члены семьи и родственники простились с умершим 3 января. Затем на улицы города выехала похоронная процессия более чем из 200 машин, на 50 из которых танцевали стриптизерши.
Фото: кадр из видео.
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