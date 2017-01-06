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Керри констатировал успех перезагрузки отношений США и России

6 января 2017, 00:57

При этом госсекретарь отметил, что у Вашингтона и Москвы есть «серьезные разногласия по целому ряду вопросов».


Перезагрузка отношений США и России, проведенная администрацией Барака Обамы во время его первого президентского срока, принесла «ощутимую выгоду». Такое мнение высказал госсекретарь Джон Керри в своем послании главе государства, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 5 января.

В числе положительных моментов Керри назвал контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок для американских солдат в Афганистане.

«В отдельных случаях мы смогли работать в сферах, представляющих общие интересы. В частности, это касается переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, защиты морских районов и координации действий по проблемам Арктики», — говорится в послании. Он также добавил, что при содействии России из Сирии было вывезено химическое оружие.

При этом госсекретарь отметил, что у Вашингтона и Москвы есть «серьезные разногласия по целому ряду вопросов». В их числе украинский кризис, сирийский конфликт, а также приписываемые российским властям кибератаки. Тем не менее, по словам Керри, Вашингтон не прекращает поиск сфер, где сотрудничество с Россией отвечало бы интересам США.

Ранее 5 января президент США Барак Обама в открытом письме подвел итоги своего восьмилетнего управления страной. По его словам, в этот период был заложен новый фундамент для дальнейшего развития. Он также рассказал об успехах в экономической сфере, падении уровня безработицы, растущей доступности образования. Отдельно он отметил свою роль в выводе войск из Ирака и Афганистана.

Послание Керри посвящено основным результатам работы внешнеполитического ведомства США за период правления Барака Обамы в 2009–2017 годах. Действующий американский лидер покинет свой пост 20 января, в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Gary Cameron / Reuters.

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