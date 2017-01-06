Трамп пригрозил Toyota большими налогами за отказ построить завод в США
6 января 2017, 01:22
Одним из ключевых пунктов своей избирательной программы Трамп называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом.
Избранный президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил лидеру мирового автомобилестроения японской компании Toyota ввести высокие налоги на импорт ее продукции, если производитель не построит завод на территории США, сообщает РИА Новости.
"Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или платите большие налоги на границе", — написал Трамп в своем Twitter.
Трамп, который вступает в должность 20 января, одним из ключевых пунктов своей избирательной программы называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом. Для реализации этой программы он намерен снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины.
Еще до вступления избранного президента в должность ряд компаний сообщили о переносе производства в США или о создании новых производств в стране.
Фото: РИА Новости. Михаил Киреев.
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