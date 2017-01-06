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В Мексике 430 человек задержали из-за начавшихся на фоне роста цен на бензин грабежей

6 января 2017, 02:00

Более трети задержанных - несовершеннолетние, сообщили в генпрокуратуре страны.


По меньшей мере 430 человек задержаны в Мексике за участие в нападениях на магазины и грабежах, которые начались в стране на фоне протестов против повышения цен на бензин. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре штата Мехико, передает ТАСС.

"По состоянию на 06:00 (18:00 аст) четверга 430 человек были взяты с поличным при совершении предполагаемых актов вандализма. Среди них - 306 совершеннолетних, в том числе 255 мужчин и 51 женщина, и 124 несовершеннолетних", - говорится в заявлении властей. Кроме того, по данным газеты El Universal, среди задержанных - четверо полицейских.

С 1 января мексиканцы протестуют против значительного (в пределах 20%) повышения цен на бензин и дизельное топливо. Недовольные подорожанием горючего мексиканцы также перекрывают дороги в ряде регионов страны. За последние сутки несколько акций протеста переросли в грабежи и беспорядки.

Подорожание топлива произошло на фоне заметного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару. За 2016 год девальвация песо составила около 20%.

Фото: kp.ua.

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