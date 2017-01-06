Об изменениях по соцотчислениям, ОПВ и пенсионным выплатам

Постановлением Правительства РК от 27 декабря 2016 года № 862 внесены изменения в Правила исчисления и перечисления социальных отчислений, ОПВ и осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, которые вводятся в действие с 16 января 2017 года.

1. В Правилах исчисления и перечисления социальных отчислений, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683, внесено уточнение в части определения объекта исчисления социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц. Так, пунктом 3 Правил было установлено, что для самостоятельно занятых лиц объектом исчисления социальных отчислений является получаемый доход.

При этом уточнено, что получаемым доходом самостоятельно занятого лица признается сумма, определяемая им самостоятельно для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу в пределах размеров, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

Напомним, в пункте 2 статьи 15 Закона РК «Об обязательном социальном страховании» сказано, что ежемесячный доход для исчисления социальных отчислений принимается в размере, не превышающем десятикратного размера МЗП, установленной законом о республиканском бюджете.

Приведены в соответствие с нормами Закона РК «О платежах и платежных системах» положения пунктов 7 и 25 Правил, которыми определен порядок проведения банковских операций по перечислению социальных отчислений.

Кроме того, исключена часть вторая пункта 10 Правил, в которой было установлено, что в случае перечисления банком плательщика социальных отчислений через филиалы Национального Банка Республики Казахстан, плательщик должен был представить в банк дополнительно четвертый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе для передачи его банком плательщика в областные (территориальные) филиалы Национального Банка Республики Казахстан.

2. В Правилах и сроках исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 внесены уточнения в порядок определения получаемого дохода для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления обязательных пенсионных взносов. Пунктом 5 Правил определено, что получаемым доходом для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления ОПВ является сумма, определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных пунктом 4 статьи 25 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

Напомним, пунктом 4 статьи 25 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» установлено, что для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей ОПВ в свою пользу, подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от МРЗП и не выше 10% 75-кратного МРЗП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, исчисляемые за каждый месяц налогового периода.

В случае отсутствия дохода, адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10% процентов от МРЗП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Кроме того, приведены в соответствие с нормами Закона РК «О платежах и платежных системах» положения пунктов 8 и 12 Правил, которыми определен порядок перечисления ОПВ наличным и безналичным способами.

3. В Правилах осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042, внесены дополнения в порядок осуществления пенсионных выплат в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. Так, пунктом 8 Правил теперь установлено, что иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, должны представить в ЕНПФ при личном обращении:

1) заявление;

2) копию заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3) сведения о банковском счете получателя.

При получении вышеуказанных документов ЕНПФ запрашивает сведения из информационных систем государственных органов Республики Казахстан о наличии у обратившегося иностранца или лица без гражданства удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, и его действительности.

В случае получения сведений о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, ЕНПФ осуществляет пенсионную выплату в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления документов в ЕНПФ.

В случаях получения сведений о наличии и действительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, а также отсутствия сведений о выезде за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства обратившегося иностранца или лица без гражданства, ЕНПФ отказывает в приеме либо исполнении заявления в течение десяти рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных настоящими Правилами, с указанием причины отказа.