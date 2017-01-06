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Снегопад возможен в Казахстане 6 января

6 января 2017, 06:00

На юге и западе страны погода без осадков.


На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, лишь на юге и западе погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях ожидается метель, гололед, туман, также в ВКО местами возможно усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской областях местами – туман, гололед, в Западно-Казахстанской, Жамбылской местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях местами – низовая метель, туман, днем в Костанайской области местами – усиление ветра 18 м/с.

В Южно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами – туман, в Мангыстауской, днем в Южно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Астане -2° облачно, слабый снег.

В Алматы -3° преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды читайте здесь.

Фото: ТВ Центр

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