Керри не уверен, что встреча в Астане по Сирии состоится

"Мы на данном этапе надеемся, что из встречи в Астане получится большой шаг вперед, если она состоится. Очевидно, в этом есть сомнения, учитывая изменение позиций и то, что происходит сегодня на местах (в Сирии)", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы приветствуем встречу в Астане, мы надеемся, что она будет представлять собой шаг вперед. Я говорил со (спецпосланником ООН Стаффаном — ред.) де Мистурой, я говорил с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым — ред.). Мы все согласны, что остается все та же цель: попасть в Женеву, где необходимо провести реальные переговоры", — добавил Керри, имея в виду готовящуюся на февраль встречу по Сирии в Женеве.





Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане.





По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.





Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.



