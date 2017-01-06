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Керри не уверен, что встреча в Астане по Сирии состоится

6 января 2017, 06:14

Из встречи в Астане получится большой шаг вперед, если она состоится.


Госсекретарь США Джон Керри надеется, что встреча по Сирии в Астане станет прорывом, но не уверен, что она состоится, сообщает РИА Новости.

"Мы на данном этапе надеемся, что из встречи в Астане получится большой шаг вперед, если она состоится. Очевидно, в этом есть сомнения, учитывая изменение позиций и то, что происходит сегодня на местах (в Сирии)", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы приветствуем встречу в Астане, мы надеемся, что она будет представлять собой шаг вперед. Я говорил со (спецпосланником ООН Стаффаном — ред.) де Мистурой, я говорил с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым — ред.). Мы все согласны, что остается все та же цель: попасть в Женеву, где необходимо провести реальные переговоры", — добавил Керри, имея в виду готовящуюся на февраль встречу по Сирии в Женеве.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане.

По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Фото: REUTERS



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