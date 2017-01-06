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В Алматы водитель BMW протаранил ворота и скрылся

6 января 2017, 06:32

Протаранивший ворота автомобиль обнаружить не удалось.


В Алматы в районе барахолки произошло ДТП. Неизвестные снесли ограждение жилого дома по улице Луговского 33/2, сообщает Zakon.kz.



По словам хозяев дома, они услышали сильный грохот, выглянув в окно, увидели, что ворота снесены, а рядом стоит машина. Из автомобиля вышли трое и оттолкнули авто назад.



К моменту, когда хозяева вышли, автомобиль уехал. По осколкам, оставшимся на месте, стало понятно, что машина была марки BMW. Один из хозяев сел в свою машину и поехал по следам бежавшего с разбитой машины антифриза.



По этим следам по улочкам выехали на улицу Аэродромную и след потянулся к проспекту Рыскулова. По Рыскулова след дошел до улицы Москвина и повернул направо. Далее след оборвался.



Протаранивший ворота автомобиль обнаружить не удалось. Прибывшие стражи порядка оформили нарушение. Позже к месту ДТП подъехал мужчина, представившись братом водителя BMW. Однако «договориться» не получилось.







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