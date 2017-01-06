В Алматы водитель BMW протаранил ворота и скрылся
6 января 2017, 06:32
Протаранивший ворота автомобиль обнаружить не удалось.
В Алматы в районе барахолки произошло ДТП. Неизвестные снесли ограждение жилого дома по улице Луговского 33/2, сообщает Zakon.kz.
По словам хозяев дома, они услышали сильный грохот, выглянув в окно, увидели, что ворота снесены, а рядом стоит машина. Из автомобиля вышли трое и оттолкнули авто назад.
К моменту, когда хозяева вышли, автомобиль уехал. По осколкам, оставшимся на месте, стало понятно, что машина была марки BMW. Один из хозяев сел в свою машину и поехал по следам бежавшего с разбитой машины антифриза.
По этим следам по улочкам выехали на улицу Аэродромную и след потянулся к проспекту Рыскулова. По Рыскулова след дошел до улицы Москвина и повернул направо. Далее след оборвался.
Протаранивший ворота автомобиль обнаружить не удалось. Прибывшие стражи порядка оформили нарушение. Позже к месту ДТП подъехал мужчина, представившись братом водителя BMW. Однако «договориться» не получилось.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837792-18f52a01cf393d3b3cedcf8c7eff01a8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com