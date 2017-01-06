Ковбой заарканил быка с капота полицейской машины
6 января 2017, 06:47
Инцидент произошел в штате Теннесси, недалеко от населенного пункта Париж.
В Сети набирает популярность видео, на котором американский ковбой с первой попытки накидывает лассо на сбежавшего быка, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в штате Теннесси, недалеко от населенного пункта Париж. В офис местного шерифа поступило сообщение о быке, создающем помехи движению транспорта.
Шериф решил обратиться к знакомому ковбою Дэвиду Бевиллу, который и запечатлен на видеозаписи.
Бевилл удобно разместился на капоте полицейской машины и, к удивлению очевидцев, с первой попытки сумел набросить лассо на быка.
Фото: скриншот видео
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