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Ковбой заарканил быка с капота полицейской машины

6 января 2017, 06:47

Инцидент произошел в штате Теннесси, недалеко от населенного пункта Париж.


В Сети набирает популярность видео, на котором американский ковбой с первой попытки накидывает лассо на сбежавшего быка, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в штате Теннесси, недалеко от населенного пункта Париж. В офис местного шерифа поступило сообщение о быке, создающем помехи движению транспорта.

Шериф решил обратиться к знакомому ковбою Дэвиду Бевиллу, который и запечатлен на видеозаписи.

Бевилл удобно разместился на капоте полицейской машины и, к удивлению очевидцев, с первой попытки сумел набросить лассо на быка.


Фото: скриншот видео

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