Ковбой заарканил быка с капота полицейской машины





Инцидент произошел в штате Теннесси, недалеко от населенного пункта Париж. В офис местного шерифа поступило сообщение о быке, создающем помехи движению транспорта.





Шериф решил обратиться к знакомому ковбою Дэвиду Бевиллу, который и запечатлен на видеозаписи.





Бевилл удобно разместился на капоте полицейской машины и, к удивлению очевидцев, с первой попытки сумел набросить лассо на быка.