В Алматы Subaru врезался в ЗАЗ
6 января 2017, 07:11
Пострадали 4 человека.
В Алматы в районе Жана Жол столкнулись Subaru и ЗАЗ, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, ЗАЗ двигался в западном направлении и намеревался повернуть налево на улицу Абая.
По встречной полосе вдалеке ехал Subaru. Водитель первой машины видел японскую иномарку, но не учел ее скорость и начал маневр. Subaru выкинуло вправо на обочину, где он прилетел в забор частного дома. ЗАЗ отлетел назад.
Пострадали 4 человека, их госпитализировали приехавшие медики.
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