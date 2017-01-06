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В Алматы Subaru врезался в ЗАЗ

6 января 2017, 07:11

Пострадали 4 человека.


В Алматы в районе Жана Жол столкнулись Subaru и ЗАЗ, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, ЗАЗ двигался в западном направлении и намеревался повернуть налево на улицу Абая.



По встречной полосе вдалеке ехал Subaru. Водитель первой машины видел японскую иномарку, но не учел ее скорость и начал маневр. Subaru выкинуло вправо на обочину, где он прилетел в забор частного дома. ЗАЗ отлетел назад.



Пострадали 4 человека, их госпитализировали приехавшие медики.



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