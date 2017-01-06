В Алматы Subaru врезался в ЗАЗ

По словам очевидцев, ЗАЗ двигался в западном направлении и намеревался повернуть налево на улицу Абая.









По встречной полосе вдалеке ехал Subaru. Водитель первой машины видел японскую иномарку, но не учел ее скорость и начал маневр. Subaru выкинуло вправо на обочину, где он прилетел в забор частного дома. ЗАЗ отлетел назад.







