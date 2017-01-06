В Патагонии обнаружили окаменелый плод, которому 52 миллиона лет
6 января 2017, 07:18
Плод внешне напоминает современный физалис.
Редкий окаменелый образец древнейшего растения был обнаружен учеными в скалах Патагонии, на юге Латинской Америки, сообщает BBC.
Специалисты утверждают, что плод произрастал около 52 миллионов лет назад.
Ученые из Университета Пенсильвании говорят, что плод внешне напоминает современный физалис.
Специалисты пока не могут сказать, как проходила эволюция этого растения, поскольку было найдено лишь несколько его семян.
Известно лишь, что обнаруженный плод принадлежит к семейству паслёновые, в которое входит более двух тысяч видов растений, в том числе такие популярные культуры, как картофель, помидор, баклажан, табак и стручковый перец.
Ученые надеются, что в ближайшее время им удастся найти другие образцы древних плодов в Южной Америке, которые помогут больше узнать о том, каким образом эволюционировали и развивались современные растения.
Фото: GETTY IMAGES
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