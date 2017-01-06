Незрячая девочка из Москвы стала учить казахский язык, послушав песню "Отан Ана"

Три года назад 15-летнюю Викторию из Москвы заинтересовал казахский язык, сообщает газета Эврика





"Когда я услышала песню Батыра Шукенова «Отан Ана», во мне что-то перевернулось. Трудно описать, какие чувства я испытала. Наверное, скорбь, что этого человека больше нет с нами… Волшебная песня. Думаю, что Батырхан вложил в неё всю гордость за свою Родину. Частичка этого чувства, наверное, передалась и мне. И вот после этого я стала учить казахский всерьёз", - рассказывает Виктория.





Девушка может узнавать некоторые слова и фразы, если говорить медленно. Может считать и знает названия овощей. Сложность в изучении возникает в отсутствии необходимой литературы для незрячих.





"Я слушаю практически всех. Акботу Керимбекову, Ерке Исмахан, Каракат Абильдину. Могу выделить Батырхана Шукенова, группы «Melo Men», «Заман», «Жігіттер», «Арнау». У Кайрата Нуртаса мне нравятся некоторые песни. Нравятся еще Төреғали Төреали, Қуандық Рахым и, конечно, актюбинец Димаш Құдайберген", - делится Виктория.



