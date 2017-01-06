В Лос-Анджелесе разбился вертолет
6 января 2017, 07:42
Погибли два человека.
5 января в порту американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) вертолет потерпел катастрофу, сообщает Вести.ru.
По данным Береговой охраны США, два человека погибли.
Как уточняется, поиски были прекращены после того, как водолазы управления полиции порта нашли обломки вертолета на дне неподалеку от волнореза. В результате крушения погибли пилот Кристофер Рид и фотограф Майкл Джастис, который работал в порту. Оба были опытными профессионалами.
Вертолет вылетел с аэродрома города Торрэнс еще в среду, 4 января. Поисковую операцию, в которой участвовали экипажи нескольких катеров, вертолетов и самолетов, начали после тревожных сообщений, поступивших от пассажиров лайнера. Они видели, как в воду рухнул небольшой черный вертолет.
Из-за катастрофы власти вынуждены были временно закрыть акваторию порта для движения судов.
Фото: Global Look Press
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