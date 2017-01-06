Епископ Каскеленский Геннадий: Рождество не должно быть без Имени

В письмах и смс-сообщениях, в храмах и на елочных представлениях, в домашнем уюте и на морозной улице поздравляйте друг друга «С Рождеством Христовым!» Не стесняйтесь и не ленитесь произносить Имя нашего Господа, Рождество не должно быть безымянным. Этот праздник имеет имя, это Имя нашего Господа Иисуса Христа - интервью Епископа Каскеленского Геннадия специально для Zakon.kz





- Многоуважаемый Владыка Геннадий, как православные христиане-казахстанцы отметят в этом году Рождество? В чем смысл главных уроков этого религиозного праздника?





- Праздник Рождества Христова православные казахстанцы отметят 7 января по новому стилю. Этот день соответствует 25-му декабря по Юлианскому календарю. А Православная Церковь живет именно по нему. Так что, строго говоря, мы отмечаем Рождество Христово в один день с западным миром. Просто для Европы он наступает раньше в силу календарной реформы XVI века.





Любой церковный праздник начинается с храмового богослужения. В храме мы приобщаемся к особой благодатной атмосфере праздника, впитываем ее, и затем приносим эту благодатную радость в семью, в дома, распространяем ее вокруг себя. И в этой атмосфере все преображается: окружающие люди, вся система отношений с миром, сам быт. В такие дни особенно ясно ощущаешь ложь утверждения: дескать, можно быть христианином в себе самом, и не ходить в храм. Так рассуждающий человек сам себя обкрадывает. И сам себе противоречит. «Я люблю гусиные лапки, но никогда не пробовал их на вкус» - такое утверждение бессмысленно. Если ты считаешь себя верующим, то посещение храма должно стать глубокой внутренней потребностью, необходимостью.





Рождество Спасителя нашего – это праздник христианской культуры. В больших семьях, в православных детских коллективах непременно устраиваются представления, творческие конкурсы.





Сам Бог принял человеческое тело и пребывал с нами на земле. «В начале было Слово… Слово было Бог… Слово стало плотью и пребывало с нами» (Ин 1:1, 14), - говорит Евангелие от Иоанна. И наше прославление Рождества Христова, любое наше творчество - это ответ Богу на Его заботу о нас, так что давайте на Рождество больше творить - выступать, сочинять стихи и песни, совершенствоваться в кулинарном мастерстве, украшать рождественские ели и жилища, творить дела добра и милосердия. Все это благословляет Церковь во дни Рождественских праздников.





- В Рождество Христово заканчивается пост, и православные ждут первую звезду, которая приносит Благую Весть. Что символизируют первая звезда и Благая Весть?





- Последний день перед Рождеством, сочельник, - день строгого поста. Пищу не вкушают до первой звезды, то есть, пока не стемнеет, и в храмах не завершится вечернее богослужение кануна праздника.





Следующее богослужение уже будет праздничным, рождественским. Ну и очевидна аллюзия – эта первая звезда Рождества напоминает нам о путеводной звезде для персидских мудрецов, волхвов, которой они были приведены к яслям Богомладенца.





Напомню, по толкованию Православной Церкви эта путеводная звезда представляла собой не астрономическое явление. Это был ангел, который привел античных мудрецов ко Христу. Этот ангел-звезда принес Благую весть о рождении Бога в мире. Подчеркну, никакого оправдания астрологии в Евангелии нет, астрология абсолютно несовместима с христианством.





У Бориса Пастернака есть прекрасное стихотворение «Рождественская звезда». В нем автору удалось соединить картину рождения Богомладенца в далекой Палестине и привычный русский пейзаж: морозная ночь, снег, деревенские дома. Основное впечатление от строк Пастернака - ощущение мистической прозрачности пейзажа. Вроде все вокруг обыденно, но уже – не совсем. Дух благодатной радости Рождества Христова пронизывает все вокруг. Он наполняет сердца. Он вне и внутри нас. Все вокруг – праздничное.





- Как правильно проводить Рождественский сочельник и в целом праздник Рождества? Чего следует остерегаться и к чему нужно приближаться?





- Несколько дней в храмах и домах верующих будут звучать рождественские песнопения, как церковные, так и народные песни – колядки. «Рождество ТВОЕ, Христе Боже наш…», - эти начальные строки Рождественского тропаря нам известны с первых шагов в церковной жизни. Обратите внимание, в молитвенных текстах всегда содержится полное название нашего Праздника.





Мы отмечаем Рождество нашего Господа Иисуса Христа. Остерегайтесь поздравлять друг друга в двух словах - «С рождеством!» В письмах и смс-сообщениях, в храмах и на елочных представлениях, в домашнем уюте и на морозной улице поздравляйте друг друга «С Рождеством Христовым!» Не стесняйтесь и не ленитесь произносить Имя нашего Господа, Рождество не должно быть безымянным, без Имени, как в забавных и бессмысленных книжках о Гарри Поттере, где Рождество и Пасха есть, а Христа – нет. Этот праздник имеет имя. Это Имя нашего Господа Иисуса Христа. Это Его праздник.





Рождество говорит нам, что мы не одни во Вселенной. Мы не одни и в земном мире. Мы дороги Богу. Он пришел к нам. Пришел Сам, не послал пророка, не ангела послал к нам. Но Сам явился на земле во плоти.





В год рождения Христа в Вифлееме началась новая эпоха, христианская эра. И всякому, живущему в эту эпоху, невозможно не определить свое отношение к появившемуся на свет Богомладенцу. Пришествие в мир Бога – это, конечно, тайна, событие сверхъестественное, в высшей степени, мистическое. ( «μυστικός», греч. — «скрытый», «тайный») «Как Невместимый вмещается в утробе? Как все Содержащий рождается от Жены? Как Дева рождает и остается Девою…?», - вопрошают христианские проповедники (я в данном случае процитировал святителя Феофилакта Болгарского). Эта величайшая тайна, и будет правильным сказать, что эта главная тайна рождения Христа отменяет все прочие тайны. Мистика христианства отменяет всякую иную мистику. Рождество Христово, оставаясь самым таинственным событием в истории человечества, срывает покров с главной мировой тайны – открывает людям Бога.





Бог, скрывшийся от человека в раю после грехопадения наших прародителей, стал видим людям христианской эры. Христос возвращает человечеству духовное зрение. Отныне благодать Божия начинает действовать в человеческом сердце, делает его способным ощущать Божество. В христианскую эпоху не надо быть нарочитым мистиком, истязать свое несчастное тело непосильной аскезой, крутиться и вертеться с бубнами наперевес. Все эти ухищрения не нужны, чтобы познать Бога. Сам Бог во Христе пришел в мир и открыл миру простой и легкий путь к Себе. Бог открывается в простой чистой молитве скромным труженикам: крестьянину за сохой и воину перед бранью, епископу среди праведных трудов, академическому богослову в научных занятиях и деревенскому священнику, который спешит по бездорожью напутствовать умирающего. С нами Бог!





- Где в Астане и Алматы пройдет в этом году божественная литургия праздника Рождества Христова?





- Глава Казахстанского Митрополичьего Округа, митрополит Александр совершит ночное рождественское богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Я буду служить ночью в Успенском соборе Астаны. Начало богослужений в 23 часа.





- Ваше Преосвященство, в прошлом году вы сказали, что Рождество Христово для многих верующих проходит с просьбой о мире. А в этом году они за что будут молиться?





- Празднование Рождества Христова в нашем сознании сопряжено со встречей Нового года. Невольно мы оцениваем минувшее лето в сравнении с прошлыми годами. 2016 год заставлял нас переживать. Летом общество было потрясено событиями в Актобе. Я уже не раз говорил о том, что любое проявление терроризма под флагом религии есть бессовестная клевета на Бога. Мы призваны бороться за неутвержденные молодые души. Объяснять подросткам, а иногда и взрослым, что любящий и милосердный Бог не может требовать убийств ни в чем неповинных людей, детей, женщин. Это невозможно себе представить. Вольно интерпретируя те или иные религиозные тексты, террористы приписывают Богу те качества, которые свойственны диаволу. Иногда кажется, что нет предела заблуждениям человеческим. А ведь Евангелие предупреждает об этой опасности: «наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16:2).





Воспитание детей и молодежи – важнейшая наша задача, заниматься этим нужно постоянно, но в Рождественскую ночь мы, прежде всего, будем молиться. И наша молитва, конечно же, о мирном небе над головой. Бог никогда не действует насильно, против воли человека. Если люди не хотят мира, Бог мир насильно водворять не будет. Но Он поможет нам в борьбе за мир. В этом смысле пословица «Под лежачий камень вода не течет» очень религиозная. Пусть мир и согласие всегда царят на благословенной земле Казахстана!





- В старину в деревнях и городах люди возили большие ящики с куклами и разыгрывали спектакли на рождественскую тематику. Тексты этих незамысловатых представлений передавались из уст в уста, это было настоящее вдохновенное народное творчество. Почему сейчас этого нет?





- Все-таки не будем забывать, что государство у нас светское, и любое публичное проявление религиозности регламентируется законом. По-другому, конечно, невозможно в многонациональном и многоконфессиональном обществе, какое представляет собою современный Казахстан. Да и невозможно требовать от века информационных технологий, чтобы традиции 500-летней давности имели в нем такую же силу. Сегодня и проповедь, и образование, и культура религиозная в значительной мере перенесены в интернет-пространство. Во дни религиозных праздников интернет духовно оживает. Упомянутые нами кукольные спектакли и общение в домах и на улицах сегодня заменяются на обмен видео – и аудио- файлами, открытками, ссылками в социальных сетях. Люди уходят в виртуальный мир, это данность сегодняшнего времени и с этим ничего сделать невозможно. Мы учимся в виртуальном мире вести заинтересованный разговор со всеми, кому не чужда христианская проблематика, в том числе рождественская тема.





Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех христиан Казахстана с праздником Рождества нашего Господа!





Торгын Нурсеитова



