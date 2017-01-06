Гражданка Канады арестована в Турции за критику Эрдогана в Facebook
6 января 2017, 08:30
Она была задержана полицией 30 декабря 2016 года.
Гражданка Канады была арестована в Турции за критику президента Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети Facebook, сообщает ТАСС.
50-летняя Иси Хипер, которая имеет двойное гражданство - канадское и турецкое, была задержана полицией 30 декабря 2016 года в городе Карс на северо-востоке Турции.
По словам ее адвоката Биргитты Павич, арест предположительно связан с комментариями, которые оставила Хипер 28 декабря на Facebook.
В них она обвинила Эрдогана в том, что "он сажает в тюрьму журналистов, которые предъявляют доказательства поддержки Турцией террористов из группировки "Исламское государство".
Известно, что Хипер прибыла в Турцию в середине ноября 2016 года. В МИД Канады уже заявили, что "знают о задержании канадской гражданки и оказывают ей всю необходимую консульскую помощь", но раскрывать дополнительную информацию не будут.
Фото: Газета.Ru
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