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Гражданка Канады арестована в Турции за критику Эрдогана в Facebook

6 января 2017, 08:30

Она была задержана полицией 30 декабря 2016 года.


Гражданка Канады была арестована в Турции за критику президента Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети Facebook, сообщает ТАСС.

50-летняя Иси Хипер, которая имеет двойное гражданство - канадское и турецкое, была задержана полицией 30 декабря 2016 года в городе Карс на северо-востоке Турции.

По словам ее адвоката Биргитты Павич, арест предположительно связан с комментариями, которые оставила Хипер 28 декабря на Facebook.

В них она обвинила Эрдогана в том, что "он сажает в тюрьму журналистов, которые предъявляют доказательства поддержки Турцией террористов из группировки "Исламское государство".

Известно, что Хипер прибыла в Турцию в середине ноября 2016 года. В МИД Канады уже заявили, что "знают о задержании канадской гражданки и оказывают ей всю необходимую консульскую помощь", но раскрывать дополнительную информацию не будут.

Фото: Газета.Ru

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