В Гонконге зафиксирован новый случай смерти человека от птичьего гриппа
6 января 2017, 08:45
Скончался 62-летний мужчина, ранее приехавший из поездки в провинцию Гуандун.
Новый случай смерти человека от вируса птичьего гриппа H7N9 зафиксирован в специальном административном районе КНР Гонконг, сообщает РИА Новости.
От птичьего гриппа скончался 62-летний мужчина, ранее приехавший из поездки в провинцию Гуандун. Он говорил врачам, что не посещал рынки, на которых торговали живой домашней птицей и не имел контактов с домашней птицей.
Ранее сообщалось, что в Гонконге 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина.
Кроме того, как отмечает газета China Daily со ссылкой на отделение Всемирной организации здравоохранения в КНР, два новых случая заражения человека вирусом H7N9 были зафиксированы в среду в городе Чжуншань (провинция Гуандун). Оба пациента находятся в критическом состоянии. ВОЗ отметила, что местным властям необходимо пристально следить за распространением вируса и принимать необходимые меры.
В четверг сообщалось о гибели от птичьего гриппа 77-летнего жителя города Жичжао в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
Фото: Грипп
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837801-c09f3ca3f46e64191480da1a06f18bcb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com