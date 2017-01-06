В Гонконге зафиксирован новый случай смерти человека от птичьего гриппа

От птичьего гриппа скончался 62-летний мужчина, ранее приехавший из поездки в провинцию Гуандун. Он говорил врачам, что не посещал рынки, на которых торговали живой домашней птицей и не имел контактов с домашней птицей.





Ранее сообщалось, что в Гонконге 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина.





Кроме того, как отмечает газета China Daily со ссылкой на отделение Всемирной организации здравоохранения в КНР, два новых случая заражения человека вирусом H7N9 были зафиксированы в среду в городе Чжуншань (провинция Гуандун). Оба пациента находятся в критическом состоянии. ВОЗ отметила, что местным властям необходимо пристально следить за распространением вируса и принимать необходимые меры.





В четверг сообщалось о гибели от птичьего гриппа 77-летнего жителя города Жичжао в провинции Шаньдун на востоке Китая.





Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.





По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.