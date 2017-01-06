В Чикаго подростки транслировали пытки над инвалидом

Как ожидается, четверо чернокожих обвиняемых - 18-летние Джордан Хилл, Тефсей Купер, Бриттани Ковингтон и 24-летняя Таниша Ковингтон - предстанут перед судом в пятницу.





Им предъявлены обвинения в похищении человека, преступлении по мотивам ненависти, побоях и незаконном лишении свободы.





Джордан Хилл обвиняется также в ограблении и владении краденым автомобилем.





По данным полиции, похитители жестоко издевались над белым юношей в течение двух дней в квартире на западе Чикаго, избивали его, заставляли пить воду из унитаза и отрезали фрагмент скальпа.





Процесс издевательств над пленником был снят на видео и транслировался в соцсети "Фейсбук" в режиме реального времени. При этом похитители периодически выкрикивали расистские фразы и оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа.