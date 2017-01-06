В Чикаго подростки транслировали пытки над инвалидом
6 января 2017, 08:55
Они избивали его, заставляли пить воду из унитаза и отрезали фрагмент скальпа.
Следственные органы Чикаго предъявили обвинения четырем молодым людям - двум мужчинам и двум женщинам - по делу о похищении инвалида и издевательств над ним, которые транслировались в "Фейсбуке", сообщает BBC.
Как ожидается, четверо чернокожих обвиняемых - 18-летние Джордан Хилл, Тефсей Купер, Бриттани Ковингтон и 24-летняя Таниша Ковингтон - предстанут перед судом в пятницу.
Им предъявлены обвинения в похищении человека, преступлении по мотивам ненависти, побоях и незаконном лишении свободы.
Джордан Хилл обвиняется также в ограблении и владении краденым автомобилем.
По данным полиции, похитители жестоко издевались над белым юношей в течение двух дней в квартире на западе Чикаго, избивали его, заставляли пить воду из унитаза и отрезали фрагмент скальпа.
Процесс издевательств над пленником был снят на видео и транслировался в соцсети "Фейсбук" в режиме реального времени. При этом похитители периодически выкрикивали расистские фразы и оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа.
Имя пострадавшего не называется. Известно лишь, что ему 18 лет и с одним из нападавших он был знаком по школе.
Его доставили в больницу, где он с трудом смог ответить на вопросы полиции, однако позже юноша был отпущен домой.
"Это ужасно. Это побуждает задуматься, что может заставить человека сделать что-то подобное", - заявил глава полиции Чикаго Эдди Джонсон.
Он отметил, что за почти 30 лет работы в полиции он повидал много ужасных вещей, однако этот случай все равно поразил его.
Другой полицейский уточнил, что по время издевательств нападавшие выкрикивали "ужасно расистские вещи", однако заявил, что юноша был выбран в качестве жертвы не из-за своего цвета кожи, а из-за своей инвалидности.
Фото: CHICAGO POLICE
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