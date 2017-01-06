В Венесуэле обнаружили 13 человек, выживших при крушении вертолета
6 января 2017, 09:13
Ранее сообщалось, что при крушении принадлежавшего венесуэльским военным вертолета Ми-17 погибли 16 человек.
Не менее 13 человек выжили на борту военного вертолета, пропавшего на юге Венесуэлы 30 декабря, сообщили агентству Sputnik родственники пассажиров и членов экипажа, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что при крушении принадлежавшего венесуэльским военным вертолета Ми-17 погибли 16 человек, в том числе 11 военнослужащих. Власти страны не подтверждали информацию о погибших.
"Они (власти) нам позвонили, чтобы сказать, что они обнаружены, что они живы. Медики обследуют их в городе Ла-Эсмеральда (штат Амасонас)", — заявили собеседники агентства.
Фото © РИА Новости. Дмитрий Знаменский
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