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В Венесуэле обнаружили 13 человек, выживших при крушении вертолета

6 января 2017, 09:13

Ранее сообщалось, что при крушении принадлежавшего венесуэльским военным вертолета Ми-17 погибли 16 человек.


Не менее 13 человек выжили на борту военного вертолета, пропавшего на юге Венесуэлы 30 декабря, сообщили агентству Sputnik родственники пассажиров и членов экипажа, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при крушении принадлежавшего венесуэльским военным вертолета Ми-17 погибли 16 человек, в том числе 11 военнослужащих. Власти страны не подтверждали информацию о погибших.

"Они (власти) нам позвонили, чтобы сказать, что они обнаружены, что они живы. Медики обследуют их в городе Ла-Эсмеральда (штат Амасонас)", — заявили собеседники агентства.

Фото © РИА Новости. Дмитрий Знаменский

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