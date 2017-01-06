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Чад объявил границу с Ливией зоной военной операции

6 января 2017, 09:16

Глава правительства добавил, что пограничные районы объявляются "зоной военной операции", куда будут введены войска.


Власти Чада объявили пограничные с Ливией районы зоной военной операции на фоне угрозы притока в страну исламистских боевиков, разгромленных в ливийском Сирте, передает РИА Новости.

"Некоторые изолированные группировки собрались на юге Ливии, то есть на нашей северной границе. Потенциально они представляют серьезную угрозу проникновения в нашу страну", — заявил премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке, слова которого приводит агентство Рейтер.

Глава правительства добавил, что пограничные районы объявляются "зоной военной операции", куда будут введены войска.

Вооруженные формирования правительства национального согласия (ПНС) Ливии в начале декабря объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков группировки "Исламское государство".

Сирт находится на побережье Средиземного моря, родной город бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, был захвачен террористами в 2014 году. Операция против них продолжалась с мая 2016 года.

Фото © AP Photo/ Manu Brabo

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