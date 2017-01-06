Премьер-министра Израиля второй раз допросили по делу о коррупции
6 января 2017, 09:19
Допрос проходил в резиденции премьера и длился пять часов.
Израильская полиция во второй раз допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, передает РИА Новости.
Как сообщает агентство Рейтер, допрос проходил в резиденции премьера и длился пять часов. Также со ссылкой на заявление полиции сообщается, что допрос касался и другого дела, второй подозреваемый по которому также дал показания в прошедшие дни.
Первая беседа Нетаньяху с правоохранителями состоялась в понедельник. По ее итогам он заявил, что высказанные в его адрес обвинения в получении взяток остались неподтвержденными.
Биньямина Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. Нетаньяху отвергал все возможные обвинения.
Фото © РИА Новости. Сергей Гунеев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837805-6b44e7db5ee3b2c20f4cf8daed2773db
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com