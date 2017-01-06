Премьер-министра Израиля второй раз допросили по делу о коррупции

Израильская полиция во второй раз допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции,

Как сообщает агентство Рейтер , допрос проходил в резиденции премьера и длился пять часов. Также со ссылкой на заявление полиции сообщается, что допрос касался и другого дела, второй подозреваемый по которому также дал показания в прошедшие дни.

Первая беседа Нетаньяху с правоохранителями состоялась в понедельник. По ее итогам он заявил, что высказанные в его адрес обвинения в получении взяток остались неподтвержденными.





Биньямина Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. Нетаньяху отвергал все возможные обвинения.