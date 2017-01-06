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Премьер-министра Израиля второй раз допросили по делу о коррупции

6 января 2017, 09:19

Допрос проходил в резиденции премьера и длился пять часов.


Израильская полиция во второй раз допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство Рейтер, допрос проходил в резиденции премьера и длился пять часов. Также со ссылкой на заявление полиции сообщается, что допрос касался и другого дела, второй подозреваемый по которому также дал показания в прошедшие дни.
Первая беседа Нетаньяху с правоохранителями состоялась в понедельник. По ее итогам он заявил, что высказанные в его адрес обвинения в получении взяток остались неподтвержденными.

Биньямина Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. Нетаньяху отвергал все возможные обвинения.

Фото © РИА Новости. Сергей Гунеев

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