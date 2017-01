Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией

"Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", - написал он в своем микроблоге в Твиттере.

The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia......

"Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?" - задал он вопрос.

So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer servers? What is going on?