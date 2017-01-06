В немецком лагере для беженцев при пожаре пострадали 30 человек

При пожаре в лагере беженцев Хефельхоф около немецкого Падерборна пострадали 30 поселенцев. Один человек получил серьезные травмы, сообщает WDR, передает сообщает WDR, передает "Интерфакс"





Пожар вспыхнул в одном из бывших военных казарм. Здание почти полностью сгорела. Затем огонь распространился на другие постройки. Спасатели доставили 30 человек в больницу с подозрением на отравление дымом. Большинство из них смогли покинуть больницу вскоре после этого. Еще 24 пострадавшим оказали помощь на месте.





Причины пожара еще устанавливаются, ведется следствие. По данным полиции, нет никаких свидетельств о ксенофобском фоне вокруг лагеря. Сейчас здесь находятся около 500 беженцев - большинство из них с Балканского полуострова.



