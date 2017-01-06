Назначен новый заместитель акима Уральска

Мирболат Нуражнов назначен заместителем акима Уральска. Ранее он занимал должность акима поселка Круглоозерное, сообщает «Мой ГОРОД».

Назначение прошло сегодня, 5 января. Теперь Мирболат Нуражнов будет курировать вопросы социального блока, образования, культуры, спорта и сельского хозяйства. Ранее этими вопросами занимался Марс Сатыбалдиев, который уволился по собственному желанию.

Мирболат Нуражнов являлся председателем ОЮЛ «Ассоциация молодежи ЗКО», работал в коммерческих структурах, был советником акима Бурлинского района ЗКО, главным специалистом Уральского городского отдела внутренней политики, помощником акима города Уральска и с 2013 года занимал пост акима поселка Круглоозерный.