Керри заявил, что в январе уйдет из политики
6 января 2017, 09:35
"Моя карьера на государственной службе окончена", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего, передает РИА Новости.
"Моя карьера на государственной службе окончена", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.
Керри, которому 73 года, занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.
Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.
Фото © AFP 2016/ Brendan Smialowski, pool
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