Керри заявил, что в январе уйдет из политики

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего,

"Моя карьера на государственной службе окончена", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.





Керри, которому 73 года, занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.





Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.