Конгресс США официально подведет итоги президентских выборов
6 января 2017, 09:41
Заседание должно пройти под председательством вице-президента США демократа Джозефа Байдена.
Конгресс США 6 января на совместном заседании обеих палат подведет итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив победителем республиканца Дональда Трампа, передает ТАСС.
Заседание должно пройти под председательством вице-президента США демократа Джозефа Байдена, являющегося по конституции главой Сената, и спикера Палаты представителей республиканца Пола Райана.
Согласно установленному порядку, в зал в торжественной обстановке будут внесены два ларца из красного дерева, в которых лежат бюллетени членов коллегии выборщиков. Затем будут зачитаны сертифицированные итоги голосования, подготовленные всеми 50 штатами и столичным федеральным округом Колумбия.
Система непрямых выборов двух высших должностных лиц - президента и вице-президента - существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков.
Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.
Затем выборщики, согласно конституции, обязаны собраться в столицах своих штатов и провести голосование в первый понедельник после второй среды декабря. В этот раз голосование прошло 19 декабря. Трампа поддержали 304 делегата, а его соперницу от Демократической партии экс-госсекретаря Хиллари Клинтон - 227.
Анатолий Бочинин
Фото с сайта politobzor.net
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