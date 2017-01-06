В Алматы снесут два дома 30-х годов постройки
6 января 2017, 09:42
Все коммуникации в старых домах давно изжили свой срок.
В центре Алматы уже в этом году будут снесены два дома 30-х годов постройки. На их месте начнётся строительство девятиэтажных комплексов. Об этом стало известно по итогам очередного заседания Градостроительного совета, передает телеканал "Алматы".
Сразу три из четырех инициатив, одобренных градсоветом, исключительно социальные - это строительство домов. Жилой комплекс займёт пустующую ныне территорию в Алмалинском районе, к новоселью могут готовиться и жители старых, 30-х годов постройки зданий - в Турксибском и том же Алмалинском районе будут возведены современные дома в рамках программы сноса ветхого жилья.
Все коммуникации в старых домах давно изжили свой срок. Прохудилась крыша, а пол и стены, как говорится, трещат по швам. Но все это в скором времени забудется, останется в прошлом. Потому что, на его месте возведут новый девятиэтажный дом.
Жители двух соседствующих домов по улице Мауленова говорят, что уже многие годы живут в страхе – боятся, что каркасно-камышитовый дом когда-нибудь рухнет от старости. Действительно ветхое жильё - именно такие дома и подпадают под программу сноса. Для строительства новых девятиэтажек, под снос уйдут и соседний дом, а также дворовые гаражи.
«Снесем два дома, где имеются 22 квартиры, а также 22 гаража во дворе. На их месте построим 2 дома, это 99 квартир, с подземным паркингом на 150 машин. Кроме того, на первом этаже предусмотрен детский сад на 50 мест, который мы потом передадим на баланс акимата», – сказал руководить строительной компании Габит Маматрайымов.
В Алмалинском районе работы начнутся уже этой весной, а закончить полностью планируется примерно за полтора года. На время строительства жителям 22-х квартир компания обещает оплачивать временное жилье. Затем они смогут переселиться из своих старых квартир в равноценное, но просторное жильё.
Фото: кадр видео
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