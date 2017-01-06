В Алматы снесут два дома 30-х годов постройки

В центре Алматы уже в этом году будут снесены два дома 30-х годов постройки. На их месте начнётся строительство девятиэтажных комплексов. Об этом стало известно по итогам очередного заседания Градостроительного совета , передает , передает телеканал "Алматы"





Сразу три из четырех инициатив, одобренных градсоветом, исключительно социальные - это строительство домов. Жилой комплекс займёт пустующую ныне территорию в Алмалинском районе, к новоселью могут готовиться и жители старых, 30-х годов постройки зданий - в Турксибском и том же Алмалинском районе будут возведены современные дома в рамках программы сноса ветхого жилья.





Все коммуникации в старых домах давно изжили свой срок. Прохудилась крыша, а пол и стены, как говорится, трещат по швам. Но все это в скором времени забудется, останется в прошлом. Потому что, на его месте возведут новый девятиэтажный дом.





Жители двух соседствующих домов по улице Мауленова говорят, что уже многие годы живут в страхе – боятся, что каркасно-камышитовый дом когда-нибудь рухнет от старости. Действительно ветхое жильё - именно такие дома и подпадают под программу сноса. Для строительства новых девятиэтажек, под снос уйдут и соседний дом, а также дворовые гаражи.





«Снесем два дома, где имеются 22 квартиры, а также 22 гаража во дворе. На их месте построим 2 дома, это 99 квартир, с подземным паркингом на 150 машин. Кроме того, на первом этаже предусмотрен детский сад на 50 мест, который мы потом передадим на баланс акимата», – сказал руководить строительной компании Габит Маматрайымов.





В Алмалинском районе работы начнутся уже этой весной, а закончить полностью планируется примерно за полтора года. На время строительства жителям 22-х квартир компания обещает оплачивать временное жилье. Затем они смогут переселиться из своих старых квартир в равноценное, но просторное жильё.







