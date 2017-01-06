9 лет тюрьмы получили охранники, избившие посетителей кафе в Павлодаре

Девять лет тюрьмы на двоих получили охранники, избившие посетителей кафе в Павлодаре. Главной уликой разбирательства стала видеозапись, сделанная одним из гостей заведения, которую он позже разместил в интернете, сообщает «Первый канал Евразия».

Изначально на скамье подсудимых было четверо секьюрити, но позже двоих амнистировали, поскольку им предъявили обвинение по более легкой статье. Основными фигурантами громкого дела стали Святослав Комлев, избивший посетителя прикладом автомата, и Ернар Сейтканов, использовавший перцовый аэрозоль. Сегодня суд озвучил приговор.

«Комлева Святослава Борисовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 252-й, части второй УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с частной охранной службой сроком на пять лет. Сейтканова Ернара Ергазиновича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 252-й, части второй УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с частной охранной службой сроком на пять лет»,- говорит Кульшайра Бакенова, судья уголовного суда №2.

Напомню, скандальный видеоролик, в котором группа охранников жестоко избивает посетителей одного из павлодарских кафе, появился в социальных сетях в октябре этого года. Позже полицейские пояснили, что жертвы якобы отказывались платить по счёту. Директор охранной фирмы «Элекор-Кузет», где работали секьюрити, Руслан Красаев объяснил поведение своих сотрудников чрезмерной эмоциональностью, добавив, что не оправдывает их действий. Сам потерпевший от претензий к своим обидчикам отказался, попросив суд освободить от ответственности всех четверых охранников.