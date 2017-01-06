Задержанного заместителя акима района Астаны отстранили от должности

Заместитель акима района «Сарыарка» г.Астана Р.Акчурин отстранен от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

«Акимат района «Сарыарка» г.Астана в связи с информацией Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по г.Астана Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК о задержании заместителя акима района «Сарыарка» г.Астаны Р.Акчурина, сообщает, что в соответствии с действующим законодательством Р.Акчурин отстранен от занимаемой должности на время проведения следственных мероприятий», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что функции Р.Акчурина, в установленном законодательством порядке, в соответствии с распоряжением о возложении обязанностей исполняет заместитель акима района Сарыарка по взаимозаменяемости.

«Кроме того, акиматом района «Сарыарка» г.Астаны в отношении ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com», также указанных в информации антикоррупционного ведомства, после консультаций и согласования со следственными органами, будут применены меры в соответствии с действующим законодательством. При этом, в целях обеспечения бесперебойной уборки снега на закрепленных за компаниями участках акиматом района «Сарыарка» г.Астана задействованы дополнительные резервы государственного коммунального предприятия ТОО «Астана-Тазалық», - сообщили в акимате.

Отмечается, что акиматом района на системной основе проводится работа по профилактике и противодействию коррупции.

Напомним, ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили о задержании заместителя акима района Сарыарка Ризы Акчурина. Было установлено, что Акчурин находясь в преступном сговоре с генеральным директором ТОО «Астана Тазалык» акимата Астаны А.Басканбаевым, учредили ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com» и незаконно обеспечивал выигрыш в 2016 году конкурсов государственных закупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц на общую сумму 1,8 млрд тенге, получая незаконный доход.