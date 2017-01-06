 
Облачно: слабый снег
-4°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 71%

Влажность: 92%

Давление: 743 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.80

6 января 

Курс НБРК

332.56

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.00

Продажа

332.80

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

332.50

Подробнее
352.00

6 января 

Курс НБРК

349.29

-

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

352.00

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

Задержанного заместителя акима района Астаны отстранили от должности

 

Заместитель акима района «Сарыарка» г.Астана Р.Акчурин отстранен от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

«Акимат района «Сарыарка» г.Астана в связи с информацией Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по г.Астана Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК о задержании заместителя акима района «Сарыарка» г.Астаны Р.Акчурина, сообщает, что в соответствии с действующим законодательством Р.Акчурин отстранен от занимаемой должности на время проведения следственных мероприятий», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что функции Р.Акчурина, в установленном законодательством порядке, в соответствии с распоряжением о возложении обязанностей исполняет заместитель акима района Сарыарка по взаимозаменяемости.

«Кроме того, акиматом района «Сарыарка» г.Астаны в отношении ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com», также указанных в информации антикоррупционного ведомства, после консультаций и согласования со следственными органами, будут применены меры в соответствии с действующим законодательством. При этом, в целях обеспечения бесперебойной уборки снега на закрепленных за компаниями участках акиматом района «Сарыарка» г.Астана задействованы дополнительные резервы государственного коммунального предприятия ТОО «Астана-Тазалық», - сообщили в акимате.

Отмечается, что акиматом района на системной основе проводится работа по профилактике и противодействию коррупции.

Напомним, ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили о задержании заместителя акима района Сарыарка Ризы Акчурина. Было установлено, что Акчурин находясь в преступном сговоре с генеральным директором ТОО «Астана Тазалык» акимата Астаны А.Басканбаевым, учредили ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com» и незаконно обеспечивал выигрыш в 2016 году конкурсов государственных закупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц на общую сумму 1,8 млрд тенге, получая незаконный доход.

 

6 января 2017, 09:09
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код