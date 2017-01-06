Митинги и демонстрации в поддержку новогоднего обращения, в котором лидер страны Ким Чен Ын обозначил основные направления внешней и внутренней политики, начались в КНДР, передает ТАСС.

Как сообщило в пятницу информационное агентство ЦТАК, десятки тысяч людей собрались в четверг на центральной пхеньянской площади имени Ким Ир Сена. В выступлениях подчеркивалось, что обращение председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР "стало драгоценным руководством к действию для армии и народа республики, которым предстоит прославить 2017 год героическими достижениями".

Председатель Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Су Гиль призвал население страны "развернуть общенациональное движение за выполнение задач, поставленных в пятилетней стратегии экономического развития КНДР", которая была одобрена на партийном съезде в мае прошлого года. Обращение Ким Чен Ына, подчеркнул он, должно стать "девизом жизни и борьбы за создание в КНДР мощного социалистического государства".

На митинге присутствовали председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам, премьер-министр Пак Бон Дю, другие государственные и партийные деятели.





В обращении к нации Ким Чен Ын, в частности, сообщил о подготовке к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в стране. "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику", - подчеркнул глава государства.





Он также подтвердил приверженность руководства страны "курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания". Кроме того, в своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР "ядерной державой Востока".





Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.



