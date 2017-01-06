Астана бьет рекорды по количеству выпавшего снега этой зимой
6 января 2017, 09:49
В настоящее время все силы коммунальных и экстренных служб брошены на санитарную очистку города.
Последние годы климатические условия столицы резко сменяются чередой аномальных холодов, метелей и обильных снегопадов. Так, в этом году в городе выпало небывалое количество снега. По данным синоптиков такого снегопада в Астане не наблюдалось за последние десять лет, сообщает сайт столицы.
Только за период с 13 октября по 3 января на снежные полигоны было вывезено 1 млн 905 тысяч кубов снега. А за весь период количество убранного снега составляет около трех млн кубов. По хронологии прошлых лет эти показатели в разы превышают количество убранного снега. Анализ предыдущих лет показывает, что в 2014 году убрано 3,2 млн тонн снега, в 2015 году - 3,4 млн тонн, а в 2016 году вывезено 2,9 млн тонн снега.
В настоящее время все силы коммунальных и экстренных служб брошены на санитарную очистку города. Прежде всего убирается территория социально значимых объектов: школ, больниц, детских садов, тротуары и проезды общественного транспорта. Территория дворов жилых домов и внутриквартальных отрезков очищается силами местных КСК.
Всего в механизированной уборке задействовано 2177 единиц специализированной техники, в ручной уборке - 2708 человек.
Фото: Вечерняя Астана
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