Астана бьет рекорды по количеству выпавшего снега этой зимой

В настоящее время все силы коммунальных и экстренных служб брошены на санитарную очистку города.

По данным синоптиков такого снегопада в Астане не наблюдалось за последние десять лет , сообщает Последние годы климатические условия столицы резко сменяются чередой аномальных холодов, метелей и обильных снегопадов. Так, в этом году в городе выпало небывалое количество снега., сообщает сайт столицы





Только за период с 13 октября по 3 января на снежные полигоны было вывезено 1 млн 905 тысяч кубов снега. А за весь период количество убранного снега составляет около трех млн кубов . По хронологии прошлых лет эти показатели в разы превышают количество убранного снега. Анализ предыдущих лет показывает, что в 2014 году убрано 3,2 млн тонн снега, в 2015 году - 3,4 млн тонн, а в 2016 году вывезено 2,9 млн тонн снега.





В настоящее время все силы коммунальных и экстренных служб брошены на санитарную очистку города. Прежде всего убирается территория социально значимых объектов: школ, больниц, детских садов, тротуары и проезды общественного транспорта. Территория дворов жилых домов и внутриквартальных отрезков очищается силами местных КСК.





Всего в механизированной уборке задействовано 2177 единиц специализированной техники, в ручной уборке - 2708 человек.



