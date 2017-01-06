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Новости за сегодня

В Казахстане будет создан Комитет миграционной службы

 

Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 30 декабря 2016 года № 401 реорганизованы несколько министерств, сообщает Zakon.kz.

В частности, реорганизованы:

Министерство национальной экономики РК с передачей в Министерство здравоохранения и социального развития РК функций и полномочий в области: формирования государственной политики в сфере миграции населения; организации и осуществления в пределах компетенции сотрудничества с уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями в сфере регулирования миграционных процессов.

Министерство здравоохранения и социального развития РК с передачей в Министерство внутренних дел Республики Казахстан функций и полномочий в области межведомственной координации и реализации государственной политики в сфере миграции, мониторинга, анализа и прогнозирования миграционных процессов, за исключением функций и полномочий по выработке и внесению в Правительство Республики Казахстан предложений по формированию региональных квот приема оралманов и переселенцев, квоты на привлечение иностранной рабочей силы, обеспечению социальной защиты мигрантов в соответствии с законодательством республики, формированию единой базы данных трудовых мигрантов и этнических казахов, контролю в пределах компетенции за соблюдением законодательства Республики Казахстан о миграции населения.

Кроме того, поручено Правительству РК обеспечить образование Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в рамках перераспределяемой штатной численности.

 

6 января 2017, 09:25
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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