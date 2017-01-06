20 популярных вопросов о временной регистрации

Адвокат Джохар Утебеков на свое й странице в Facebook опубликовал порядка двадцати ответов на вопросы казахстанцев о регистрации по месту временного пребывания (проживания). Вопросы, касаются многих, поэтому редакция Zakon.kz с позволения автора публикует текст полностью.





- Что за выражение «регистрация по месту жительства»?

Это законодательный термин, который уже давно заменил понятие прописки. Легче людям от этого не стало.





- Можно ли получить временную регистрацию, не имея постоянной?

Нет.





- Потеряю я ли постоянную регистрацию, если встану на временную?

Нет. Они существуют параллельно.





- Где и как пройти временную регистрацию?

В ЦОНе. Оплатить пошлину в 0,1 МРП (227 тенге), принести удостоверение личности и правоустанавливающий документ на квартиру. Если ты не собственник, то нужно привести в ЦОН и его с удостоверением личности, так как нужно его письменное согласие.





- Мой арендодатель за рубежом. По доверенности может кто-то его представлять в ЦОНе?

Да, ее надо заверить у тамошнего нотариуса. Если это не СНГ, то еще и апостилировать. Если это не русский язык, то перевести и заверить перевод у нотариуса. Можно и к казахскому консулу, но говорят, это стало проблемой.





- Есть ли временная регистрация онлайн, через электронное правительство?

Нет. Думаю, появится.





- На какой срок можно получить временную регистрацию? Пока на практике от месяца до года. После принятия правительством новых Правил, это изменится. Как - не знаю.





- Когда надо пройти временную регистрацию?

1. Всем, кто живет в съемном жилье за деньги более 10 дней, - арендаторам, студентам общежитий, постояльцам гостиницы, хостела. При этом неважно, кто платит за жилье, вы сами или работодатель.

2. Всем, кто живет или пребывает в жилище, помещении бесплатно более 1 месяца.





- Какие наказания за отсутствие временной регистрации?

Для арендатора через 10 дней - письменное предупреждение. Для арендаторов и живущих бесплатно через 1 месяц – штраф в 7 МРП (почти 16 тысяч тенге). За рецидив в течение года штраф составит 13 МРП.

Для арендодателя через 10 дней и собственника, пустившего жить (пребывать) бесплатно, через 1 месяц – штраф в 10 МРП (почти 23 тысячи тенге) на физлиц, 15 МРП для ИП. За рецидив в течение года штраф вырастет в 2 раза.





- Когда начнут штрафовать?

С 7 января – арендаторов и арендодателей, с 7 февраля –всех остальных. Это мое личное видение в законном поле. Полиция собралась с 7 января 2017 года.





- Я зарегистрирован в Каскелене, а живу в Алматы. Что делать?

Менять постоянную регистрацию на алматинскую либо временно зарегистрироваться в Алматы.





- Зарегистрирован в одной квартире в Алматы, а живу в другой квартире в Алматы. Что делать?

Это уже иное место временного проживания. Даже если эта квартире на той же лестничной площадке. Менять постоянную регистрацию на квартиру, в которой живешь, либо зарегистрироваться в ней временно.





- Я зарегистрирован в квартире Алматы, а живу в квартире в Астане. Я их собственник. Что мне делать?

То, что ты собственник жилища, ничего не меняет. Разве что регистрироваться легче. Менять постоянную регистрацию на астанинскую либо зарегистрироваться в ней временно.





- Живу в Таразе. Легла надолго в больницу с ребенком в Алматы. Что делать?

Если на срок больше месяца, то пройти временную регистрацию в больнице.





- Отправила детей к их бабушке на все лето. Ей придется их временно регистрировать?

Да. Исключений нет.





- Я вахтовик или еду в длительную командировку. В каких случаях я обязан пройти временную регистрацию?

На общих условиях. Если жилье арендуется на срок более 10 дней. Если это жилье самого работодателя, то при командировке более месяца.





- Живу в квартире, а дом не введен застройщиком в эксплуатацию. Что делать?

Ничего. Миграционная полиция в них сама никого зарегистрировать не может.





- В Алматы есть ограничение в 15 кв.м. на 1 человека. Это мешает временной регистрации?

Пока нет.





- Возрастут ли комуслуги при временной регистрации и убудут ли при постоянной?

Не знаю. Я плачу по количеству людей только за газ и вывоз мусора. Вроде не так уж много. Если у вас нет счетчиков на воду и канализацию, то сочувствую.





- Как убедить собственника помочь мне во временной регистрации?

Напугать штрафом и проблемами с органами. Пояснить, что регистрация не дает вам прав на квартиру, он в любой момент может снять вас с регистрации и ему достаточно платить подоходный налог без открытия ИП и бумажек. Тяжело будет, конечно.





- Как полиция докажет, что я арендую квартиру уже 10 дней?

Ей хватит объяснений соседей, КСК, коллег. Это довод из разряда «а докажи, что я проехал на красный». Успехов в суде! ;-)





- Я живу в Алматы в будни, а в выходные уезжаю к себе в Есик, где и зарегистрирован. Я же не должен проходить временную регистрацию в Алматы?

Должен. Жилье в Алматы остается местом твоего временного проживания, даже если ты куда-то временами выезжаешь из него.





- Я живу в вагончике в Алматы, а зарегистрирован в другом месте. Что делать?

Ничего. Ты сломал систему, чувак! Нет адреса – нет места временного пребывания! Я не шучу.





Адвокат Д.Утебеков ответит на волнующие читателей вопросы в ФБ.